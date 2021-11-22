Haberler Kimdir Talisca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda? Talisca Türkiye'ye dönecek mi? Talisca istatistik

Talisca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda? Talisca Türkiye'ye dönecek mi? Talisca istatistik

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye döneceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı öne sürülürken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Talisca'yı gündemine aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcunun adının Süper Lig devleriyle anılmasının ardından Talisca ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Anderson Talisca ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:37
Talisca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda? Talisca Türkiye'ye dönecek mi? Talisca istatistik

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren ve Suudi Arabistan ekibinden ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye döneceği öne sürüldü. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasının ardından Brezilyalı oyuncuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Talisca ile ilgili tüm bilgiler...

ANDERSON TALISCA KİMDİR?

Tam adı Anderson Souza Conceição olan futbolcu, 1 Şubat 1994 tarihinde Brezilya'nın Feira de Santana kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Vasco da Gama altyapısında başlayan ve Bahia altyapısında da forma giyen Brezilyalı futbolcu, Ocak 2013'te Bahia ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Brezilya'da gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarında giren Talisca, 2014 yılında 4.75 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanan yıldız oyuncu, iki sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terletti.

2018 yılında 5.8 milyon Euro karşılığında GZ Evergrande'ye kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Ocak 2019'da 19.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibine gönderildi. 2.5 sezon boyunca GZ Evergrande formasını terleten Talisca, sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'a gönderildi.

Bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Anderson Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

DİĞER
Göğüs dekolteli pozları ile konuşulan Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali olay oldu! İşte Songül Karlı'nın en doğal hali...
Balıkesir Edremit'te feci kaza! Otomobil takla attı burnu bile kanamadan çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor