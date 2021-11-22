Talisca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda? Talisca Türkiye'ye dönecek mi? Talisca istatistik

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren ve Suudi Arabistan ekibinden ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye döneceği öne sürüldü. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasının ardından Brezilyalı oyuncuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Talisca ile ilgili tüm bilgiler...

⚽ANDERSON TALISCA KİMDİR?

Tam adı Anderson Souza Conceição olan futbolcu, 1 Şubat 1994 tarihinde Brezilya'nın Feira de Santana kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Vasco da Gama altyapısında başlayan ve Bahia altyapısında da forma giyen Brezilyalı futbolcu, Ocak 2013'te Bahia ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Brezilya'da gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarında giren Talisca, 2014 yılında 4.75 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanan yıldız oyuncu, iki sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terletti.

2018 yılında 5.8 milyon Euro karşılığında GZ Evergrande'ye kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Ocak 2019'da 19.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekibine gönderildi. 2.5 sezon boyunca GZ Evergrande formasını terleten Talisca, sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'a gönderildi.

Bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Anderson Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.