Marcao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Marcao'nun piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise mücadele ettiği E Grubu'nda lider konumda bulunan Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Marcao oldu. Sezon başında kadroya katılan Victor Nelsson ile uyumu dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun adı, başta Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyor. İşte Marcao ile ilgili tüm bilgiler...





⚽MARCAO KİMDİR?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan futbolcu, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Avai FC altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Atletico Paranaense altyapısında da forma giydikten sonra Ocak 2016'da aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Portekiz'de Rio Ave, Chaves formalarını da terleten 25 yaşındaki stoper, Ocak 2019'da 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 175 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 10.5 milyon Euro.



