Haberler Kimdir Marcao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Marcao'nun piyasa değeri ne kadar?

Marcao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Marcao'nun piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Marcao oldu. Özellikle ligin ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla gündem olan Brezilyalı futbolcu, affedilmesinin ardından gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan ve yüklü bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılacağı konuşulan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili detaylar arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 18:59
Marcao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Marcao'nun piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise mücadele ettiği E Grubu'nda lider konumda bulunan Galatasaray'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Marcao oldu. Sezon başında kadroya katılan Victor Nelsson ile uyumu dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun adı, başta Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyor. İşte Marcao ile ilgili tüm bilgiler...


MARCAO KİMDİR?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan futbolcu, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Avai FC altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Atletico Paranaense altyapısında da forma giydikten sonra Ocak 2016'da aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Portekiz'de Rio Ave, Chaves formalarını da terleten 25 yaşındaki stoper, Ocak 2019'da 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 175 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 10.5 milyon Euro.


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