Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly kaç yaşında nereli?

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Diagne'nin formsuzluğu sonrası bir santrafor daha transfer etmeye karar vermişti. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Malili forvet Kalifa Coulibaly ile ilgileniyor.

Kalifa Coulibaly ile ilgili iddiaların ortaya atılmasının ardından arama motorlarında birçok araştırmalar yapıldı.

🌍KALIFA COULIBALY NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 yılında Mali'nin Bamako şehrinde dünyaya geldi. 30 yaşındaki futbolcu kariyerine Nantes'de devam ediyor.

⚽HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Kalifa Coulibaly sntrafor mevkiinde forma giyiyor.

Bu sezon 8 maçta 1 gol atan yıldız fytbolcu geçen yıl tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.





💵GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

18 Kasım 2021 tarihi verilerine göre Kalifa Coulibaly'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Tecrübeli futbolcu 2019 yılında Nantes froması giyerken 5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Kalifa Coulibaly, 18 Ağu 2017 tarihinde Belçika ekibi Gent'ten Nantes'e 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.