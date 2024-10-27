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Haberler Kayserispor

Kayserispor siftah yaptı

Galibiyeti olmayan iki takımın maçında Kayserispor, Hatayspor’u Kartal’ın golüyle yenip ilk kez 3 puan sevinci yaşadı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Kayserispor siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hatayspor ve Kayserispor, kozlarını Mersin'de paylaştı. Deprem felaketi nedeniyle sahası bakımda olan ve maçlarını Mersin'de oynayan bordo-beyazlılar, mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Henüz ilk iki dakikada önce Rivas net pozisyondan yararlanamadı. Ardından Calvo çerçeveyi bulamadı. Sonrasında Kayseri ekibinde Kartal ve Nazon, kaleci Erce'yi geçemedi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-kırmızılılar, 77'de Kartal'la öne geçti. Kartal, Bahoken'in pasında fileleri havalandırarak karşılaşmanın sonucun ilan etti. Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor, ye nilmezlik serisini 3'e çıkardı. Yine kazanamayan Hatay ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

ŞEHİTLERE SAYGI

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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