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Haberler Kayserispor

Kayserispor 2-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Kayseri'de oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 15:32
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Kayserispor 2-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Heyecan dolu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta gol perdesini 22. dakikada Gaziantep FK'dan Okereke açtı.

24. dakikada Kayserispor'dan Morte skoru 1-1'e getirdi.

45+1'de bu sefer Gaziantep'ten Kozlowski takımını bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Cardoso skoru 2-2'ye getirdi.

Bu gollerle maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor 5 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.

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