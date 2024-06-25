Mane müjdesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Kayserispor, mevcut kadrosunu korumak için kolları sıvadı. FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı alan sarı-kırmızılılar, kadrosundaki Portekizli Carlos Mane'yle sözleşme yeniledi. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

5 GOL, 3 ASİST YAPTI

Mane, geçen sezon Kayserispor forması ile 27 karşılaşmada bin 146 dakika görev alırken, 5 gol, 3 asist katkısı sağladı. Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, Portekiz'in A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde boy göstermesine rağmen milli takım tercihini Gine-Bissau'dan yana kullandı ve 1 kez milli oldu.