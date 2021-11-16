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Mehmet sevinci

Kayserispor'un alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray, Sivas ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Sivasspor karşısında iyi bir futbol sergileyen genç orta sahayı maç sonrası arkadaşları ve rakip takım futbolcuları tebrik etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
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