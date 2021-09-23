Kayserispor'un 17 yaşındaki yeteneği Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu!

Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, resmen Barcelona'ya transfer oldu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Sağı işaret etmek Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun." dedi.

Öte yandan Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti.

2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek.

17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz!



Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, @FCBarcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. @fcbarcelona_tr pic.twitter.com/GnueJ0eZ3B — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 23, 2021