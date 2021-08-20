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Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Kayseri'de açılıyor. Geçtiğimiz hafta, Altay'a 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'u konuk edecek. Ev sahibi takımın genç eldiveni Doğan Alemdar, hafta içi Rennes'e transfer olurken Kayserispor'da bir de teknik direktör değişikliği yaşandı. Peki, Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:06
Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta start almıştı. İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Altay mağlubiyeti sonrası Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda göreve Hikmet Karaman getirilmişti. Adana Demirspor da ilk hafta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Kayserispor'un evinde Adana Demirspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

KAYSERİ'DE 3. HİKMET KARAMAN DÖNEMİ

Kayserispor ile anlaşmaya varan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

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