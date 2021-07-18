Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Hollanda ekibi Vitesse Arnhem'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 20:03
Son dakika spor haberi: Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Hollanda takımlarından Vitesse Arnhem'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sarı kırmızılılar Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse Arnhem'in Türk asıllı file bekçisi Bilal Bayazit ile anlaştı. Genç kaleci Yukatel Kayserispor'un dün oynadığı Yılport Samsunspor maçını tribünden izledi.

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