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'un yeni futbol direktörü oldu!

ekiplerinden , futbol direktörlüğüne eskiden 'ta da görev yapan 'yi getirdi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2015-2020 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile kulübümüz, Başkanımız ’nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır." denildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:00
Kayserispor'un yeni futbol direktörü Ali Naibi oldu!

ekiplerinden , futbol direktörlüğüne eskiden 'ta da görev yapan 'yi getirdi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2015-2020 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, bu dönemde 2 Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile kulübümüz, Başkanımız 'nın da katılımıyla üç senelik sözleşme imzalamıştır." denildi.

Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, yine bu dönemdeki aktif rolüyle kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz üç senelik sözleşme imzalamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu imza töreninde, önümüzdeki üç sene boyunca Futbol Direktörü olarak görev yapacak Ali Naibi'nin Kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz.

Ulusal ve uluslararası futbol camiasında önemli bir temsil kabiliyeti bulunan Futbol Direktörümüz Ali Naibi'ye Kayserispor Ailesi olarak hoş geldin diyor, Kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz.

Ali Naibi Kimdir?

1984 yılında 'da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Yönetim Bilimleri'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, , UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza atmıştır.

2017 yılında 'nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu'nda görev almıştır.

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