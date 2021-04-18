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maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'in 36. haftasında sahasında 'ni ağırlayacak olan , zorlu mücadele öncesi hazırlıklara başladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:41
Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 36. haftasında Salı günü kendi sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Cuma günü deplasmanda ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde Teknik Direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla ile çalışmalar yaptılar. Antrenmana tedavilerine devam edilen , ve yer katılmadı.

yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek. 20 Nisan Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

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