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Kayserisporlu 87 gün sonra forma giydi

'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 0-0 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin Rumen forveti uzun süren saktlığının ardından formasına kavuştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:39
Kayserisporlu Denis Alibec 87 gün sonra forma giydi

'un Rumen forveti , maçıyla formasına yeniden kavuştu.

ekiplerinden Hes Kablo 'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, 87 gün sonra sahalara döndü. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli forveti ligin ilk yarısında 'de oynanan maçında attığı ikinci golün ardından sakatlanmıştı. Yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 87 gün formasından uzak kalan Denis Alibec, 35.haftada deplasmanda oynanan Konyaspor maçının 88.dakika dakikasında 'nin yerine oyuna dahil oldu.

Hes Kablo Kayserispor forması ile 10 maça çıkan Denis Alibec'in 2 kaydetti. Denis Alibec, Salı günü oynanacak olan maçında da forma giymesi bekleniyor.

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