Kayserisporlu Denis Alibec 87 gün sonra forma giydi

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen forveti Denis Alibec, Konyaspor maçıyla formasına yeniden kavuştu.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, 87 gün sonra sahalara döndü. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli forveti ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan Medipol Başakşehir maçında attığı ikinci golün ardından sakatlanmıştı. Yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 87 gün formasından uzak kalan Denis Alibec, 35.haftada deplasmanda oynanan Konyaspor maçının 88.dakika dakikasında Pedro Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu.

Hes Kablo Kayserispor forması ile 10 maça çıkan Denis Alibec'in 2 kaydetti. Denis Alibec, Salı günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giymesi bekleniyor.

