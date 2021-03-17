Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Gustavo Campanharo ameliyat olacak

Son dakika spor haberi: 'da ameliyat olacak

Son dakika spor haberi: , sakat oyuncular hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı takımda Brezilyalı oyuncu ameliyat olacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:45
Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Gustavo Campanharo ameliyat olacak

'de mücadele veren takımında sakat olan oyuncular ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. kulübü resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada , , ve hakkında bilgi verildi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada "28 Ocak 2021 tarihinde kasık gevşetme ameliyatı olan Denis Alibec, cerrahi sonrası tedavisine kulübümüze devam edilmekte olup spora özgü çalışmalar aşamasına geçilmiştir.3 Mart 2021 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında sol arka adalede orta derecede yaralanma ve ödem olan Anton Maglica'nın tedavisine devam edilmekte olup tedavi sürecinin 3-4 hafta sürebileceği öngörülmektedir. Sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem olan Gustavo Campanharo'da yapılan tetkikler ve konsultasyonlar neticesinde cerrahi tedavi planlanmış olup gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. 13 Mart tarihinde oynanan Galatasaray maçında sol uyluk iç gurup adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem meydana gelen Uğur Demirok'un tedavisine başlanmıştır" denildi.

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