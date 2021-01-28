Haberler Kayserispor Kayserispor'da 3 yıldız kadro dışı kaldı! Manuel Fernandes...

'da 3 yıldız kadro dışı kaldı! ...

Son dakika haberleri... takımlarından 'da flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılarda , ve kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 07:47
Kayserispor'da 3 yıldız kadro dışı kaldı! Manuel Fernandes...

Hes Kablo kulübü, kadroya takviye yapıp başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Rumen teknik adam Multescu nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım içerisinde artık , ve yer almayacak.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak bir türlü istenilen verilin alınamadığı 3 futbolcu, artık takımla birlikte çalışmayacak. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 yabancı oyuncu, takım içerisinde yer almayacak. Manzala, Kanga ve Fernandes takımdan ayrı çalışacak. Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Ve Harrison Manzala, kendilerine kulüp bulmaları halinde de şehirden gidebilecek.

Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.

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