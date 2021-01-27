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'un en golcüsü

, 'de rakip filelere 20 maçta 14 gol attı. Sarı-kırmızılı takımda 4 kez rakip fileleri sarsarak takımın en golcüsü oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:41
Kayserispor'un en golcüsü Pedro Henrique

'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan , oynadığı 20 maçta rakip ağlara 14 gol atabildi. Sarı Kırmızılı ekip, ligin ilk yarısının en az gol atan takımı oldu.

21 takımın mücadele ettiği ligde atına en çok gol atan isim oldu. Brezilyalı isim 4 gole imza koyarken , ve da 2'şer gol attı. , , , (, kendi kalesine) 1'er gol attılar.

Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Pedro Henrique :4 gol Denis Alibec: 2 gol Wilfried Kanga: 2 gol Dimitrios Kolovetsios: 2 gol İlhan Parlak: 1 gol : 1 gol Gustavo Campanharo: 1 gol Arda Kızıldağ: 1 gol

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