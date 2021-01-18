Haberler Kayserispor Kayserispor Uğur Demirok'u transfer etti

'u transfer etti

ekiplerinden , 'la yollarını ayıran tecrübeli stoper 'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların basın sözcüsü Mustafa Tokgöz transflere devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:49
Kayserispor Uğur Demirok'u transfer etti

ekiplerinden , 'u kadrosuna kattı.

Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, İttifak Holding ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız 'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.



SON DAKİKA