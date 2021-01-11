Kayserispor Petrescu ile imzaladı!

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verilmesinden sonra görüşülen Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya varıldı.
53 yaşındaki Rumen teknik direktörü Kayseri'ye davet eden sarı-kırmızılılar resmi sözleşmeye imza attı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Dan Petrescu. Kulübümüz, Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz" denildi.
Petrescu'nun yardımcılıklarını Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea yapacak.