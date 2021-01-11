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Petrescu ile imzaladı!

ekiplerinden , ligdeki kötü gidişin ardından teknik direktör ile yolları ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar Aybaba'nın yerini Petrescu ile doldurdu ve Rumen teknik adamla resmi imzalar atıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:54
Kayserispor Petrescu ile imzaladı!
Hes Kablo kulübü, yeni teknik direktörü Petrescu'yu duyurdu.

Teknik Direktör 'nın görevine son verilmesinden sonra görüşülen Rumen teknik direktör ile anlaşmaya varıldı.
53 yaşındaki Rumen teknik direktörü 'ye davet eden sarı-kırmızılılar resmi sözleşmeye imza attı.

kulübünden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Dan Petrescu. Kulübümüz, Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

Petrescu'nun yardımcılıklarını , ve yapacak.
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