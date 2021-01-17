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Petrescu ilk maçında mağlup oldu

19.haftasında deplasmanda ile karşılaşan Hes Kablo 'un yeni teknik direktörü Petrescu, ilk maçında puan sevinci yaşayamadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 09:47
Petrescu ilk maçında mağlup oldu

Hes Kablo 'un yeni Teknik Direktörü Petrescu ilk maçını kaybetti.

19.haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, ilk maçında puan sevinci yaşayamadı. Rumen Dan Petrescu ilk maçında mağlubiyet aldı.

Geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmeye imzalayan ve sonrasında görevine başlayan Rumen teknik adam, 'deki ilk sınavında sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

deplasmanında takımını galibiyete eriştiremeyen Petrescu, "Yenildiğimiz için üzgünüm. Sonuçtan memnun değilim. Mağlubiyeti haketmedik. Kaybedince kimse memnun olmaz. Ben de kaybettiğimiz için hiç memnun değilim. Ama oyuncularımın performansından son derece memnunum. Etkili ve iyi bir oyun oynadık ama sonuçta mağlup olduk" dedi.

Petrescu, kaybedecek zaman olmadığını ve bundan sonraki maçlara konsantre olunması gerektiğini ifade etti. Petrescu, Salı günü 'de 'e karşı Kayserispor ile ikinci sınavını verecek.

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