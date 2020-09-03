Kayserispor açıkladı! Corona virüsü testi sonuçları...
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, takıma en son 26 Ağustos tarihinde corona virüsü testi uygulandığını ve tüm sonuçların negaitf çıktığını açıkladı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, corona virüsü testinden geçti. Sarı Kırmızılı kulüpten test sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.
Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde en son geçen hafta 26 Ağustos 2020 tarihinde covid-19 testi yapılmıştır ve bu testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Şu anda herhangi bir pozitif sonuç bulunmamaktadır. Haftalık rutin kontrol covid-19 testlerimiz yarın yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
- 03.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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