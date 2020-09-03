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03 Eylül 2020, Perşembe
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açıkladı! testi sonuçları...

Kayserispor açıkladı! Corona virüsü testi sonuçları...

ekiplerinden Hes Kablo , takıma en son tarihinde testi uygulandığını ve tüm sonuçların negaitf çıktığını açıkladı.

2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo , testinden geçti. Sarı Kırmızılı kulüpten ile ilgili açıklama yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde en son geçen hafta 2020 tarihinde covid-19 testi yapılmıştır ve bu testlerde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Şu anda herhangi bir pozitif sonuç bulunmamaktadır. Haftalık rutin kontrol covid-19 testlerimiz yarın yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

  1. 03.09.2020
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