Kayseri başlıyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayseri başlıyor

başlıyor

Kayseri başlıyor

İdmanlara başlamak isteyen , bugün tesislerde bir araya gelecek.

İdmanlara başlamak isteyen , bugün tesislerde bir araya gelecek. Koronavirüs testine girecek sarı-kırmızılılar, herhangi bir sorun çıkmaması halinde yarın da uzun bir süreden sonra tesislerde antrenman yapmayı planlıyor. , son olarak 19 Mart Cuma günü takım halinde çalışmıştı.
  1. 5.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA