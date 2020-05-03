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03 Mayıs 2020, Pazar
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Kayseri’de mutluyum

Kayseri’de mutluyum

'un genç futbolcusu Demir, kulübünde mutlu olduğunu söyledi.

'un genç futbolcusu Demir, kulübünde mutlu olduğunu söyledi. Emre, "Kayseri'de mutluyum. Elbette büyük hedeflerim var. Beni transfer etmek isteyenler önce kulübümle görüşüp anlaşmalı. Benim bir yorum yapmam doğru olmaz" dedi. 16 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de forma giyen ve gol atan en genç isim olmuştu.
  1. 3.5.2020
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