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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’den müjdeli haber

Kayseri’den müjdeli haber

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan için gerçekleştirilen 2. test negatif çıktı.

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan için gerçekleştirilen 2. test negatif çıktı. Köroğlu'nun son kontrollerinde gayet sağlıklı ve koronavirüs belirtilerini taşımadığı saptandı.

  1. 11.4.2020
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