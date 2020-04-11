Kayseri’den müjdeli haber

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Kayserispor Medya Sorumlusu Kemal Onur Köroğlu için gerçekleştirilen 2. test negatif çıktı. Köroğlu'nun son kontrollerinde gayet sağlıklı ve koronavirüs belirtilerini taşımadığı saptandı.