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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Situm: Biz robot değiliz

Situm: Biz robot değiliz

Situm: Biz robot değiliz

Kayserıspor'un Hırvat futbolcusu , futbolu özlediklerini ancak insan sağlığının çok daha önemli olduğunu söyledi.

Kayserıspor'un Hırvat futbolcusu , futbolu özlediklerini ancak insan sağlığının çok daha önemli olduğunu söyledi. Virüsün devam etmesi halinde sezonun oynanmayacağını söyleyen 27 yaşındaki kanat, "Biz oyuncular robot değiliz. Maçlara hazırlanmak için zamana ihtiyaç var. Hem bu sezonu tamamlayıp peşine de yeni sezona başlarsak sakatlık riski yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 10.4.2020
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