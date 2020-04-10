Mensah: Halkım şimdi ünlü oldu - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Mensah: Halkım şimdi ünlü oldu

Mensah: Halkım şimdi ünlü oldu

Mensah: Halkım şimdi ünlü oldu

,'Evde kal' mesajı verilen billboardlarla ilgili eğlenceli bir paylaşım yaptı. Fenomen haline gelen Ganalı cenaze dansçılarının bilboardda yer almasını değerlendiren Mensah, " caddesi, halkım şimdi ünlü" notunu düştü.

,'Evde kal' mesajı verilen billboardlarla ilgili eğlenceli bir paylaşım yaptı. Fenomen haline gelen Ganalı cenaze dansçılarının bilboardda yer almasını değerlendiren Mensah, " caddesi, halkım şimdi ünlü" notunu düştü. Daha önce Kayseri forması giyen vatandaşı Asamoah Gyan'ı da etiketledi. Mensah'ın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi. Gana kültüründe cenazelerde yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelerek dans ediyor. Bu törenler son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir videoyla son derece popüler hale geldi.
  1. 10.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mensah: Halkım şimdi ünlü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA