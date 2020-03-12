Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Ali Şansalan bir ilki yaşacayacak!

ilk kez Malatyaspor maçı yönetecek

Ali Şansalan ilk kez Kayserispor Malatyaspor maçı yönetecek

Bölgesi Üst Klasman hakemi , () (MHK) tarafından - maçına atandı. Hakem Ali Şansalan, ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Bölgesi hakemi, bugüne kadar 133 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 56 kez ev sahibi, 38 kez deplasman takımı kazandı. 39 maç da berabere bitti. 31 yaşındaki hakem, bu maçlarda 730 kez , 49 kez gösterdi. Bugüne kadar en çok Ankaragücü (11) maçlarında düdük çalan , 5 kez maçında, 2 kez maçında düdük çaldı. Ali Şansalan ilk kez Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasındaki bir maçı yönetecek.

hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 5 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 1 galibiyet 1 beraberlik alırken 3 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor'a 13 kez rakip takımlara sarı kart çıkaran Ali Şansalan, 1 kez de rakip takıma kırmızı kart gösterdi.

Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Başakşehir 1-4
Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1
Ankaragücü-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Altay 4-1
Karabükspor-Kayserispor 1-0

Genç hakem, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor, 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Yeni Malatyaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
Y.Malatyaspor-Etimesgut 2-0
Y.Malatyaspor-Göztepe 2-3

Bu maçta Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile İlker Takpak yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Adem Cinek olarak belirlendi. Bu maçta VAR hakemi olarak Burak Şeker, AVAR hakemi olarak Emre Kargın görev yapacak.

  1. 12.03.2020
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