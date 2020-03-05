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05 Mart 2020, Perşembe
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moralli

Kayserispor moralli

galibiyetiyle moral kazanan , final gibi maçta deplasmanda karşılaşacağı 'ya hazırlanıyor.

Göztepe galibiyetiyle moral kazanan , final gibi maçta deplasmanda karşılaşacağı K.Paşa'ya hazırlanıyor. Sakat olan Lopes idmana katılmazken, iyileşen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı. Antrenmanda takımın keyifli hali ise dikkat çekti.
  1. 5.3.2020
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