Kayserispor moralli
Göztepe galibiyetiyle moral kazanan Kayserispor, final gibi maçta deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'ya hazırlanıyor.
Göztepe galibiyetiyle moral kazanan Kayserispor, final gibi maçta deplasmanda karşılaşacağı K.Paşa'ya hazırlanıyor. Sakat olan Lopes idmana katılmazken, iyileşen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı. Antrenmanda takımın keyifli hali ise dikkat çekti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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