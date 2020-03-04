Kayserispor'da eksikler azalıyor! Sakatlıkları geçen... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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'da eksikler azalıyor! geçen...

Kayserispor'da eksikler azalıyor! Sakatlıkları geçen...

Ligin 25'inci haftasında 'ya konuk olacak Hes Kablo , müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde devam etti.

takımlarından Hes Kablo , pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. maçına ilk 11'de çıkan futbolcular kaptan Lung dışında antrenmana katılmadı. Diğer futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı.

  1. 04.03.2020
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