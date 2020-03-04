Kayserispor'da eksikler azalıyor! Sakatlıkları geçen...
Ligin 25'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Göztepe maçına ilk 11'de çıkan futbolcular kaptan Lung dışında antrenmana katılmadı. Diğer futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı.
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