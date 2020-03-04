‘Kayseri lige havlu atmadı’
Göztepe galibiyetiyle yenilmezlik serisini dört maça çıkartan Kayseri, ikinci yarıda adeta yeniden doğdu.
Göztepe galibiyetiyle yenilmezlik serisini dört maça çıkartan Kayseri, ikinci yarıda adeta yeniden doğdu. Lige havlu atmadıklarını belirten Prosinecki, "Kasımpaşa maçında da herkesin düştü dediği, imkansız dediği durumu daha da iyi duruma getireceğiz" diye konuştu.
- 4.3.2020
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