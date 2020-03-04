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04 Mart 2020, Çarşamba
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lige havlu atmadı’

‘Kayseri lige havlu atmadı’

 galibiyetiyle yenilmezlik serisini dört maça çıkartan , adeta yeniden doğdu.

galibiyetiyle yenilmezlik serisini dört maça çıkartan , adeta yeniden doğdu. Lige havlu atmadıklarını belirten Prosinecki, " maçında da herkesin düştü dediği, imkansız dediği durumu daha da iyi duruma getireceğiz" diye konuştu.

  1. 4.3.2020
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