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06 Mart 2020, Cuma
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Başkanı : Şu anda mücadele eden bir takım var

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Şu anda mücadele eden bir takım var

Başkanı , bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız." ifadelerini kullandı.

Kulübü Başkanı , kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

"HER ŞEYLE SAVAŞIYORUZ"

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

  1. 06.03.2020
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