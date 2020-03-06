Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Şu anda mücadele eden bir takım var
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız." ifadelerini kullandı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.
Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.
Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.
"HER ŞEYLE SAVAŞIYORUZ"
Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."
- 06.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Yorum
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Şu anda mücadele eden bir takım var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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