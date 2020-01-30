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30 Ocak 2020, Perşembe
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Angelo tamam

Angelo tamam

, 'da kalan 'yu renklerine bağladı.

, 'da kalan 'yu renklerine bağladı. 33 yaşındaki stoper ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. İlk yarıda 15 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. Bugün antrenmana katılacak.
  1. 30.1.2020
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