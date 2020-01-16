Robert Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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: Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz

Robert Prosinecki: Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz

Hes Kablo Teknik Direktörü , bırakılan ile ilgili, "Eğer bazı konularda düzelme olursa Mensah geri dönebilir" dedi.

'in 18'inci haftasında deplasmanda Aytemiz 'a konuk olacak Hes Kablo , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan , Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi ve ile bırakılan katılmadı.

ROBERT PROSİNECKİ: YENİ TRANSFERLER ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Aytemiz Alanyaspor'un ile oynadığı maçını izlediklerini ve Akdeniz ekibinin iyi bir takım olduğunu dile getiren Prosinecki, "Bu hafta karşılaşacağımız Alanyaspor'u Kasımpaşa ile yaptığı Türkiye Kupası maçında izledik. Gerçekten çok iyi bir ekip. Bireysel olarak çok iyi isimleri var. Takım olarak da çok iyi oynuyorlar. Alanyaspor maçı zor bir maç olacak. Fenerbahçe ile oynadığımız Türkiye Kupası maçında yeni transferlerimize yer vermemiştik. Yeni gelenlerin lisans işlemleri tamamlandı, Alanyaspor maçında hepsi oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

"MENSAH'I TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARTMIŞ DEĞİLİZ"
Mensah'ın kadro dışı bırakılması konusunda da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Antalya kampına geldiğimde genel anlamda bir disiplin sorunu gördüm. Başkan gider, hoca gider, futbolcu gider, kulüp bakidir. O nedenle kimse kulübün önünde değildir. Mensah'ın disiplini ile birkaç sorun yaşadık. Bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelme olursa biz tekrar Mensah'ı kullanabiliriz, geri dönebilir. Biz Mensah'ı tamamen gözden çıkartmış değiliz. Tamımıza iyi oyuncular aldık. ettiğimiz bu 5 transfer ile farklı bir takım yaratabiliriz. Belki 2 oyuncu daha alabiliriz" şeklinde konuştu.

  1. 16.01.2020
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