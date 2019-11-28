Atila Turan çalışmalara başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atila Turan takımla birlikte çalışmalara başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Atila Turan da, takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan Atila Turan'ın oldukça istekli ve hırslı olduğu gözleniyor. Atila Turan'ın Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacağına teknik heyet karar verecek.
Atila Turan, bu sezon ligde geride kalan 12 haftada 5 maçta forma giydi ve 352 dakika süre aldı.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 16:02
-
Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
-
Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
-
Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
Atila Turan çalışmalara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.