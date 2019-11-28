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28 Kasım 2019, Perşembe
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çalışmalara başladı

Atila Turan çalışmalara başladı

’da takımla birlikte çalışmalara başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan da, takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan Atila Turan'ın oldukça istekli ve hırslı olduğu gözleniyor. Atila Turan'ın maçında oynayıp, oynamayacağına teknik heyet karar verecek.
Atila Turan, bu sezon ligde geride kalan 12 haftada 5 maçta forma giydi ve 352 dakika süre aldı.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 16:02
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