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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'da 3 futbolcu bırakıldı!

Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

'da , ve bırakıldı.

'de 12 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alan 'da 3 futbolcu bırakıldı. Son olarak sahasında Sivasspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, , ve 'nu kadro dışı bıraktı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası da verildi.

  1. 25.11.2019
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