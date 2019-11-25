Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
Süper Lig'de 12 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Son olarak sahasında Sivasspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bıraktı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası da verildi.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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