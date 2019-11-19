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19 Kasım 2019, Salı
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Bellona Basketbol 'i transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol Ann Wauters'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Basketbol, 'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, 'de daha önce ile forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu bilgisi de yer aldı.

Oyuncunun yarın kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

  1. 19.11.2019
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