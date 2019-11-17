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17 Kasım 2019, Pazar
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’de ihtarcılara ödeme

Kayseri’de ihtarcılara ödeme

, haftalardır alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Alacaklarını isteyen kaleci Lung, Lopes, Poulain, Mensah, Ntep, Tavares, Henrique ve Adebayor'a toplam 3 milyon TL ödeme yaptı.

, haftalardır alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Alacaklarını isteyen kaleci Lung, Lopes, Poulain, Mensah, Ntep, Tavares, Henrique ve Adebayor'a toplam 3 milyon TL ödeme yaptı.

  1. 17.11.2019
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