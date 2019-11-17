Kayseri’de ihtarcılara ödeme
Kayserispor, haftalardır alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Alacaklarını isteyen kaleci Lung, Lopes, Poulain, Mensah, Ntep, Tavares, Henrique ve Adebayor'a toplam 3 milyon TL ödeme yaptı.
Kayserispor, haftalardır alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Alacaklarını isteyen kaleci Lung, Lopes, Poulain, Mensah, Ntep, Tavares, Henrique ve Adebayor'a toplam 3 milyon TL ödeme yaptı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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