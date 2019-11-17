Kayseri’de ihtarcılara ödeme

Kayserispor, haftalardır alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Alacaklarını isteyen kaleci Lung, Lopes, Poulain, Mensah, Ntep, Tavares, Henrique ve Adebayor'a toplam 3 milyon TL ödeme yaptı.