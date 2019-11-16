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16 Kasım 2019, Cumartesi
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kongreye gidiyor

Kayseri kongreye gidiyor

yönetim kurulu, başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda kararı alınırken, genel kurulun Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

yönetim kurulu, başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda kararı alınırken, genel kurulun Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Hamdi Elcuman, geçtiğimiz haftalarda Erol Bedir'in istifası sonrasında yönetim içinden başkanlığa seçilmişti.

  1. 16.11.2019
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