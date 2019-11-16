Kayseri kongreye gidiyor
Kayserispor yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.
Kayserispor yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Hamdi Elcuman, geçtiğimiz haftalarda Erol Bedir'in istifası sonrasında yönetim içinden başkanlığa seçilmişti.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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