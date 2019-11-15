Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı

'da olağanüstü kongre kararı

Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı

'de bu sezon istediği sonuçları alamayan İstiklal Mobilya 'da yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı ifade edildi.

İstikbal Mobilya yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gitme karar aldı.

ekiplerinden İstiklal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Kayserispor'da son genel kurul 29 Haziran'da yapılmış ve Erol Bedir başkan seçilmişti. Ancak takımdaki kötü gidişatın ardından Bedir, istifa etmişti. Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulu içerisinde bulunan Hamdi Elcuman, başkanlık görevini yürütmüştü. Bu akşam yapılan toplantıda ise yönetim kurulu oy birliği ile seçim kararı aldı.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 18:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN