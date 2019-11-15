Kayseri sıkı çalışıyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayseri sıkı çalışıyor

sıkı çalışıyor

Kayseri sıkı çalışıyor

'in 12. haftasında ile karşılaşacak olan 'da , "Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız" dedi.

Teknik Direktörü , lider 'la oynayacakları kritik maç için çok sıkı çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Bundan sonraki süreçte Kayserispor karakterli oyuncular ile birlikte mutlaka ayağa kalkacaktır. Bundan asla şüphemiz yok" diye konuştu.

  1. 15.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri sıkı çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN