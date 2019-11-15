Kayseri sıkı çalışıyor
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, lider Sivas'la oynayacakları kritik maç için çok sıkı çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Bundan sonraki süreçte Kayserispor karakterli oyuncular ile birlikte mutlaka ayağa kalkacaktır. Bundan asla şüphemiz yok" diye konuştu.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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