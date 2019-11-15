Kayseri sıkı çalışıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, lider Sivas'la oynayacakları kritik maç için çok sıkı çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Bundan sonraki süreçte Kayserispor karakterli oyuncular ile birlikte mutlaka ayağa kalkacaktır. Bundan asla şüphemiz yok" diye konuştu.