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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ı transfer etti

Kayserispor Hakan Arıkan'ı transfer etti

İstikbal Mobilya 'ı kadrosuna dahil etti. kampı öncesinde sakatlanan 'ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.

Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen , imzayı atarak kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya , tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.

HAKAN ARIKAN KİMDİR?

17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, (4 sezon), Mersin idman Yurdu, (2 sezon), , Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi.

2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Hakan Arıkan, geldiği sezon PTT 1.Lig'de sarı kırmızılı temsilcimiz lig şampiyonu olmuştu. Tecrübeli eldivenin 2 kez şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı
Geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci 21 maçta görev alıp 1815 dakika sahada kaldı.

  1. 17.07.2019
  2. Güncelleme: 17.07.2019 14:59
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