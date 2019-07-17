Kayserispor Hakan Arıkan'ı transfer etti
İstikbal Mobilya Kayserispor Hakan Arıkan'ı kadrosuna dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan'ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.
Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.
HAKAN ARIKAN KİMDİR?
17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi.
2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Hakan Arıkan, geldiği sezon PTT 1.Lig'de sarı kırmızılı temsilcimiz lig şampiyonu olmuştu. Tecrübeli eldivenin 2 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de Spor Toto 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı
Geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci 21 maçta görev alıp 1815 dakika sahada kaldı.
- 17.07.2019
- Güncelleme: 17.07.2019 14:59
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Yasin bey Vakit çoktan geldi geçiyor gitmelidir 3 yıl önceden.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Tuhaf bir durum İlk defa bir futbolcunun nokta koyamadigina şahit olduk..emeklilik de gereken bir şey.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Trftr hakli Bu şekilde takımda kalması öncelikle kendi kariyerini dibe çekti. Fenerbahçe'ye de fayda getirmez. Yollar çoktan ayrilmaliydi.
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