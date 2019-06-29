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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'da yeniden başkan seçildi

Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan seçildi

Spor ekiplerinden 'da, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak giren mevcut başkan , yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Erol Bedir, tek aday olarak girdiği Olağanüstü Seçimli Kongre'de yeniden başkanlığa seçildi.

KAYSERİSPOR'UN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

Süper Ligi 41 puanla 10. sırada noktalandıran Kayserispor, Geçen yıl 1 dönem transfer yasağı bulunan ve bu cezayı devre arasında çeken Kayserispor'un ne kadar borcu olduğu açıklandı. Kayserispor Başkanı , sarı kırmızılı ekibin toplam borcunun 141 milyon TL olduğu açıklandı.

Başkan Erol Bedir, "130-140 Milyon TL civarında borcumuz var. İnce hesaba otursam belki 5 eksik belki 5 fazladır. Ancak ortalama böyle.

Kayserispor, geçtiğimiz sezonu 35 gol atıp 50 gol yiyerek 10. sırada tamamlamıştı.

TEBRİK MESAJI YAYINLANDI

Kulüpler Birliği Erol Bedir'in yeniden Başkan seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Erol Bedir ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederek başarılar diliyoruz" denildi.

  1. 29.06.2019
  2. Güncelleme: 29.06.2019 14:37
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