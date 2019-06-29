Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan seçildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak giren mevcut başkan Erol Bedir, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Erol Bedir, tek aday olarak girdiği Kayserispor Olağanüstü Seçimli Kongre'de yeniden başkanlığa seçildi.
KAYSERİSPOR'UN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI
Spor Toto Süper Ligi 41 puanla 10. sırada noktalandıran Kayserispor, Geçen yıl 1 dönem transfer yasağı bulunan ve bu cezayı devre arasında çeken Kayserispor'un ne kadar borcu olduğu açıklandı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin toplam borcunun 141 milyon TL olduğu açıklandı.
Başkan Erol Bedir, "130-140 Milyon TL civarında borcumuz var. İnce hesaba otursam belki 5 eksik belki 5 fazladır. Ancak ortalama böyle.
Kayserispor, geçtiğimiz sezonu 35 gol atıp 50 gol yiyerek 10. sırada tamamlamıştı.
TEBRİK MESAJI YAYINLANDI
Kulüpler Birliği İstikbal Mobilya Erol Bedir'in yeniden Başkan seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Erol Bedir ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederek başarılar diliyoruz" denildi.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 14:37
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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