Kayserispor'un borcu netleşti
Spor Toto Süper Ligi 2019-2020 sezonuna Erol Bedir başkanlığında girecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un borcunun ne kadar olduğu açıklandı.
Spor Toto Süper Ligi 2019-2020 sezonuna Erol Bedir başkanlığında girecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un borcunun ne kadar olduğu açıklandı. Mali denetçiler tarafından hazırlanan rapora göre; sarı kırmızılı kulübün borcu 141 Milyon 218 Bin 914 TL olarak tespit edildi.
Mali Denetçi raporunda İstikbal Mobilya Kayserispor'un kısa ve uzun vadeli borcu 214 milyon 499 bin 192 TL olarak tespit edilirken uzun vadeli borcun ise 826 bin 474 TL olduğu görüldü. Bu rakamlar sarı kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da kabul edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında da "Kendi şirketimden bankalar aracılığı ile 2 sene içerisinde Kayserispor'a 88 Milyon TL para gitmiş, 72 Milyon TL aralıklı dönemler içerisinde iade edilmiş. Hali hazırda 16 Milyon TL kulüpten alacağımız var. Bu para şirketimin, yönetici arkadaşlarımın. Dekontlar da mevcuttur" cümleleri kurmuştu.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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