Kayserispor Michal’e teklif yaptı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kayserispor Michal’e teklif yaptı

Kayserispor Michal’e teklif yaptı

komitesi, Kucharczyk için teklifte bulundu.

komitesi, Kucharczyk için teklifte bulundu.
2019-2020 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi 28 yaşındaki 'a transfer teklifi yaptı.

Polonya'nın takımı ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yapan Sarı-Kırmızılı takım yöneticileri, olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Michal Kucharczyk'a ve 'dan da teklif olduğu iddia ediliyor.
5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Michal Kucharczyk, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

  1. 22.05.2019
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