Lung kalesinde devleşti
18 Mart 2019, Pazartesi
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Lung kalesinde devleşti

Lung kalesinde devleşti

'un başarılı file bekçisi Lung, karşılaşmasında 5 net gol pozisyonunda rakip takım oyuncularına geçit vermedi.

'un, Sezonu 26. Hafta karşılaşmasında, sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki file bekçisi rakip takım oyuncularına karşı adeta duvar ördü. 1.89 boyunda olan Silviu Lung, Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 8. dakika, 45. dakika ve 73. dakikada Visca'ya, 35. dakikada Arda'ya ve 77. dakikada Napoleoni'ye geçit vermedi.

Tecrübeli file bekçisi 90+7. dakikada ise hakem 'nun VAR kararı ile verilen penaltı atışında Adebayor'a engel olamadı.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 10:36
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