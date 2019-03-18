Deniz Türüç cezasını tamamladı
18 Mart 2019, Pazartesi
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cezasını tamamladı

Deniz Türüç cezasını tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan ’ün cezası bitti.

Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında oynanan maçında gördüğü sarı karta cezalı duruma düşen ve maçında forma giyemeyen , cezasını tamamladı. Cezasını tamamlayan başarılı oyuncu ligin 27.haftasında deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak Medipol Başakşehir maçında yokluğu hissedilen Deniz Türüç'ün yeniden dönmesi teknik heyeti sevindirdi.

Lige verilen milli arada A Milli takım kampına katılmak için 'a giden Deniz Türüç gün içinde Riva Tesislerine giderek kampa katılacak.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 13:52
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