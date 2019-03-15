Kayserispor’dan Milli Takıma
15 Mart 2019, Cuma
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Kayserispor’dan Milli Takıma

Kayserispor’dan Milli Takıma

takımında forma giyen orta saha oyuncusu U14 aday kadrosuna davet edildi.

Milli Takımının 21-27 Mart 2019 tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart 2018 Perşembe günü saat 15.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Açıklanan U14 aday kadrosunda U14 takımında forma giyen 2005 doğumlu davet edildi.


2014 yılında başlayan Muhammed Eren Arıkan kısa zaman içinde büyük bir başarıya imza attı ve milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 22 resmi müsabakaya çıkan Muhammed Eren Arıkan 10 gol kaydetti.

Bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken Muhammed Eren, aynı başarıyı Milli takım aday kadrosunda göstermekte kararlı.

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 15:36
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