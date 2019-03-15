Kayserispor’dan Milli Takıma

U14 Milli Takımının 21-27 Mart 2019 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart 2018 Perşembe günü saat 15.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Açıklanan U14 Milli Takım aday kadrosunda İstikbal Mobilya Kayserispor U14 takımında forma giyen 2005 doğumlu Muhammed Eren Arıkan davet edildi.



2014 yılında başlayan Muhammed Eren Arıkan kısa zaman içinde büyük bir başarıya imza attı ve milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 22 resmi müsabakaya çıkan Muhammed Eren Arıkan 10 gol kaydetti.



Bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken Muhammed Eren, aynı başarıyı Milli takım aday kadrosunda göstermekte kararlı.