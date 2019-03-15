Deniz Türüç yeniden Milli takımdaTürüç, “Çok mutluyum”
15 Mart 2019, Cuma
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yeniden Milli takımda! Türüç: “Çok mutluyum”

Deniz Türüç yeniden Milli takımda! Türüç: “Çok mutluyum”

’un başarılı takım kaptanı 22-25 Mart tarihlerinde oynanacak olan Arnavutluk ve Moldova aday kadrosuna davet edildi.

'da ligin ikinci yarısındaki futbolu ve performansı ile dikkat çeken , A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girdi ve aday kadroya davet edildi. Son olarak 2018 yılında ile oynanan maçta A davet edilen Deniz Türüç yeniden milli takıma dönmenin sevincini yaşıyor.


A Milli Takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.


Yeniden milli davet edildiği için mutlu olduğunu belirten genç ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, "Yeniden Ay-Yıldızlı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın bu forma için elimden gelenin fazlasını yaparak başarılı olacağım" dedi.

  1. 15.03.2019
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