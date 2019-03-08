Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

’ın yerine

Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

’da ’ın yokluğunda orta sahada genç oyuncu oynayacak.

Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada Pazar günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 'da kadro yavaş yavaş şekillendi.

maçında gözyaşlarıyla sahayı terk eden ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ganalı oyuncu 'ın yokluğunda orta sahada Şamil Çinaz'ın yeni patneri genç oyuncu olacak.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın bu zorlu maçta orta sahada Şamil ve Hasan Hüseyin'i oynatmayı planlıyor. Oyuna sonradan girmesine rağmen kalitesini belli eden genç oyuncu Hasan Hüseyin'e Rizespor maçında çok iş düşecek.


Hasan Hüseyin Acar bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. 1 maçta ilk on birde başlayan genç oyuncu 5 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Oynadığı 6 maçta 217 dakika süre alan Hasan Hüseyin Acar Rizespor maçında on birde başlaması halinde bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkmış olacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN