Kayserispor’da Kucher cezalı
11 Şubat 2019, Pazartesi
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’da Kucher cezalı

Kayserispor’da Kucher cezalı

İstikbal Mobilya ’da maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandır Kucher ligin 22.haftasında oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek.

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da Oleksandr Kucher cezalı duruma düştü. Ligin 21.haftasında oynanan maçından sol bek olarak forma giyen tecrübeli başarılı oyuncu 51.dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Dört sarı karta ulaşan Ukraynalı oyuncu Kucher Pazar günü oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek. Kucher İzmir ekibi Göztepe A.Ş maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligin 23.haftasında oynanacak olan maçında forma giyebilecek.
  1. 11.2.2019 11:08
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