Kayserispor’da Kucher cezalı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandır Kucher ligin 22.haftasında oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek.
- 11.2.2019 11:08
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Kayserispor’da Kucher cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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