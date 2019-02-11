Artem Kravets seriye bağladı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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seriye bağladı

Artem Kravets seriye bağladı

'un golcüsü form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor.

'in 21.haftasında Stadı'nda 'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımına 3 puanı getiren golü atan , hem oyun hem gol performansını yukarıya çekiyor. 'da 2.sezonunu yaşayan 29 yaşındaki forvet, 'nda attığı 3 golden sonra lig maçlarında da golleri sıralamaya başladı.

deplasmanında takımının tek golünü atan Artem Kravets, Fenerbahçe maçında da golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Geçen sezonun devre arasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 gol atan forvet oyuncu, "Kayserispor'a başarılı olmak ve katkı sağlamak için geldim. Önceden fazla forma şansı bulamıyordum. Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" yorumu yaptı.
  1. 11.2.2019 11:09
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