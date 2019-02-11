Artem Kravets seriye bağladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor.
Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının tek golünü atan Artem Kravets, Fenerbahçe maçında da golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Geçen sezonun devre arasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 gol atan forvet oyuncu, "Kayserispor'a başarılı olmak ve katkı sağlamak için geldim. Önceden fazla forma şansı bulamıyordum. Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" yorumu yaptı.
- 11.2.2019 11:09
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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